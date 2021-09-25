Китай запретил любые операции с криптовалютами

По решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами будут считать преступлением.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Бизнес, связанный с виртуальными валютами, считается незаконной финансовой деятельностью», — заявили в Народном банке Китая.

Там считают, что криптовалюты «подвергают опасности» активы населения страны.

При этом Китай является одним из крупнейших рынков криптовалют в мире, так же, как и одним из крупнейших их «добытчиков».

Отмечается, что изменения на китайском рынке непременно повлияют на мировой рынок виртуальных валют. Сразу после объявления китайского центробанка стоимость биткоина упала более чем на 2 тыс. долларов.

Это последний, но далеко не первый шаг китайских властей, стремящихся обуздать процессы, которые, как полагают, в лучшем случае связаны со спекулятивными инвестициями, а в худшем — с отмыванием грязных денег.

В целом, торговля криптовалютами была официально запрещена в Китае ещё в 2019 году, но фактически она продолжалась онлайн через зарубежные торговые площадки.

В мае китайские правительственные институты предупредили граждан, что не будут защищать их, если они и в дальнейшем будут торговать биткоинами и другими валютами онлайн, а в июне правительство приказало банкам и биржам не предоставлять услуг по операциям, связанным с криптовалютами, а также запретило «добычу» (майнинг) таких валют.

Нынешнее решение является однозначным свидетельством того, что китайские власти намерены прекратить все операции с криптовалютами в любой форме. Вполне понятно, что всех, кто будет причастен к «незаконной финансовой деятельности», признают преступниками, и они будут наказаны. Под это определение попадают и иностранные интернет-ресурсы, которые будут помогать китайским гражданам с операциями с криптовалютами.

Кстати. Технология, лежащая в основе большинства криптовалют, включая биткоин, заключается в том, что многие компьютеры проверяют и подтверждают транзакции с ним в гигантской базе данных, из которой выстраивается блокчейн.

«Наградой» тем, кто участвует в этом процессе, который называют «криптомайнингом», являются новые «монеты». Китай со своими относительно низкими ценами на электричество и компьютерное оборудование, достаточно долго был одним из мировых центров «добычи» криптовалют.

Как сообщала Одесса News, 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №3637 «О виртуальных активах», который устанавливает в Украине механизм правового регулирования сферы виртуальных активов, легализируя рынок криптовалюты.

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