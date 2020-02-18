В Китае выведут из обращения банкноты из-за коронавируса

В Китае из оборота уберут купюры, задействованные в торговых операциях во время эпидемии коронавируса.

Об этом 17 февраля сообщает aspi.com со ссылкой на телеканал CNN, отмечая, что Центральный банк Китая реализовал новую стратегию по сдерживанию коронавируса.

Речь идет о глубокой очистке и уничтожении потенциально зараженных денежных средств.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый коронавирус может сохраняться в течение по меньшей мере нескольких часов на поверхности банкнот.

Теперь китайские банки должны обеззараживать наличные деньги с помощью ультрафиолетового света и высоких температур, а затем хранить их в течение 7-14 дней, прежде чем пускать в оборот, говорится в пресс-релизе Центрального китайского правительства.



«Наличка», поступающая из районов с высоким риском инфицирования, таких как больницы и стихийные рынки, будут «специально обработаны» и отправлены обратно в Центральный банк вместо рециркуляции.

Чтобы компенсировать поставки, банк выпустит большие суммы новых наличных денег. Так, в январе банк выделил 4 млрд юаней ($573 млн) в новых банкнотах в Ухань, китайский город, где началась вспышка. Такие данные приведены в пресс-релизе правительства.

Как сообщала Одесса News, в очаге распространения коронавируса — в китайском городе Ухань — находятся также украинцы. Ранее сообщались даты вылета самолёта с украинцами — 3, 11 февраля. Своих граждан ещё в январе эвакуировали Япония, США, Франция, Испания, Германия, Британия, Италия, Австралия и даже такие небогатые государства, как Вануату, Папуа–Новая Гвинея и Бангладеш.

По информации Минздрава, из Уханя планируют эвакуировать 49 граждан Украины и около 25 иностранцев, которые по прибытии в Украину пройдут 14-дневный карантин.