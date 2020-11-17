316 новых случаев COVID-19 за истекшие сутки в Одессе

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 17 ноября в Одессе зарегистрированы 14 455 случаев COVID-19.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 316 новых случаев заболевания.

По данным на 17 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 225 пациентов с COVID-19, из них 104 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находится 121 пациент, из них 118 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19.

23 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 66 человек — в ГКБ №10, 19 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 16 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 35 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 29 новых случаев COVID-19 у детей (16 девочек и 13 мальчиков), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 53 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 8 301 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5 940 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 758 человек, в том числе у 51 ребёнка и 26 медработников.