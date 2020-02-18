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Экс-глава Офиса президента наконец-то занялся любимым делом

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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после своего увольнения отправился на Сейшельские острова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, очень скучаю за вами, не сплю и не ем) Верю, что все Вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь», — написал Богдан.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента Украины и назначил на эту должность Андрея Ермака.

В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего главу Офиса президента за сотрудничество во время пребывания на посту.
Фото: Facebook

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