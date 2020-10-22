Противочумный НИИ в Одессе не борется с COVID-19, а за сутки ещё 195 больных

Вирусологическая лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе так и не заработала после случившейся там месяц назад очередной вспышки коронавируса.

Эта информация стала темой обсуждения на очередном заседании противоэпидемического штаба мэрии.

Как отметила директор горздрава Елена Якименко, лаборатория «некоторое время поработала, потом там заболели сотрудники и с тех пор она не работает». Новые случаи коронавирусного заболевания начали выявлять среди работников одесского противочумного НИИ с 22 сентября. Предыдущая же вспышка той же инфекции была локализована в институте в конце августа.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в очередной раз удивился тому, что лабораторию вообще открыли.

«Я там был и мне сотрудники, боясь увольнений, шепнули, что у них не работают вентиляция, холодильник, половина различных агрегатов, шлюзовая камера. Как в таких условиях можно было вообще её открывать? Нужно было её отремонтировать, а потом открыть, тем более что на это нужны были сравнительно небольшие деньги», — заявил мэр, добавив, что сложившаяся в НИИ ситуация должна лежать на совести тех, кто подключил этот центр к борьбе с коронавирусом.

По словам Труханова, Одессе необходимо чем-то подменять неработающую лабораторию, которая могла бы проверять на COVID-19 большое количество поступающего материала, тем самым ускорив получение результатов тестирования.

Между тем, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 22 октября в Одессе зарегистрированы 8 421 случай COVID-19.



За последние сутки в городе зарегистрированы 195 новых случаев заболевания..

По данным на 22 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 153 пациента с COVID-19, из них 86 человек в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 67 пациентов, из них 65 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, два пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19.

18 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 36 человек — в ГКБ №10, 9 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 21 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 131 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей — четыре мальчика и три девочки в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 61 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 5 016 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 267 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировано 600 новых случаев коронавируса, 11 умерших. Общее количество заражённых больных составило 20 557 человек.