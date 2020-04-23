Скандал в Одессе: Мэра поставили перед фактом или подставили

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил недоумение в связи с тем, что он, как глава городской комиссии по техногенно–экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, не был своевременно проинформирован о подключении одесского противочумного института к исследованиям на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт города, Труханов в срочном порядке посетил вирусологическую лабораторию противочумного госучреждения «Украинский научно-исследовательский противочумный институт Министерства здравоохранения Украины им. И.И. Мечникова».

«Именно сюда, согласно решению главного санитарного врача Одесской области, и.о. директора ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» Виталия Гончарова, с 21 апреля 2020 года направляются образцы биологического материала из учреждений здравоохранения г. Одессы для исследования на COVID-19», — говорится в сообщении.

До этого ПЦР-тесты проводились на мощностях Одесского лабораторного центра.

В настоящее время Украинский научно-исследовательский противочумный институт МЗУ им. И.И. Мечникова находится в процессе реорганизации.

«По установочным документам у института абсолютно другие основные задачи, но мы не смогли остаться в стороне и оказываем помощь городу и области. Мощность лаборатории позволяет проводить до 250 исследований ежесуточно. Работа организована посменно 7 дней в неделю», — рассказал руководитель комиссии по реорганизации института Дмитрий Бондаренко.

Тесты на COVID-19 проводятся в лаборатории с 13 апреля. Изначально проводился приём биоматериалов, взятых у людей, находящихся на обсервации. На данный момент в лабораторию института также поступают биоматериалы, взятые у пациентов медучреждений Одессы и Подольска.

«Возмущает то, что город узнаёт об этом в последнюю очередь. Нас просто поставили перед фактом. Да, лаборатория института работает и делает ПЦР-тесты. Я увидел чистоту, порядок и преданность людей своему делу. Но также я увидел, что лаборатория не укомплектована, здесь не обеспечена безопасность сотрудников. К примеру, согласно поданной заявке института, необходимо провести наладку системы вентиляции в помещениях заразной зоны лаборатории», — рассказал Геннадий Труханов.

Как отметил городской голова, институт предоставил перечень необходимых ремонтных работ, оборудования, материалов и средств индивидуальной защиты.

В связи с тем, что из городского бюджета не могут выделяться средства государственным учреждениям, город будет решать вопрос о привлечении внебюджетных средств к оснащению лаборатории и ремонту имеющегося оборудования.

«Выводы напрашиваются сами собой. Миллионный город, который в разные времена переживал различные эпидемии, должен иметь свою собственную муниципальную лабораторию, которую мы сможем обеспечивать всем необходимым», — заявил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 30 марта мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.