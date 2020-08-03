COVID-19 в Одессе: за сутки заболели 36 человек, выздоровели вдвое меньше, 1 умер

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 3 августа в Одессе зарегистрированы 1 108 случаев COVID-19.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 36 новых случаев заболевания.

Утро 3 августа на больничных койках Одесской городской клинической инфекционной больницы встретили 158 пациентов с COVID-19. Из них 34 человека находятся в тяжёлом состоянии, 122 — в состоянии средней тяжести, два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — мальчик в возрасте 9 месяцев госпитализирован в инфекционную больницу.

2 августа в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы скончался одессит в возрасте 87 лет с тяжёлым течением COVID-19 и сопутствующими тяжёлыми заболеваниями.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 18 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 488 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 597 одесситов.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 3 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 тысячи 482 человека.