Трёх новых больных коронавирусом зафиксировали в одесском лабораторном центре

За последние сутки в Одессе зарегистрированы три новых случая COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города, ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Отмечается, что на утро 20 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 792 случая COVID-19, в т.ч. 174 у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания, из них три — у одесситов и пять — у жителей районов области.

По данным на утро 20 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 40 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 35 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 27 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 33 пациента находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Пятеро детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 11 месяцев, 1 год 4 месяца, 11, 13 и 17 лет. В инфекционной больнице находятся двое детей в возрасте 14 и 15 лет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 32 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 136 одесситов.

Умерло за весь период 6 жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, из них 5 955 выздоровели, 564 умерли (+16 за сутки).