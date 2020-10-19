В Великобритании учёные обнаружили новый симптом коронавируса

В Великобритании учёные выяснили, что ухудшение слуха, в частности, шум в ушах, может быть одним из симптомов COVID-19.

Как сообщает Укринформ, ссылаясь на Express, в последнее время в Британии часть пациентов, у которых подтвердили инфицирование коронавирусом, незадолго до того жаловалась на шум в ушах.

«Шум в ушах — это ощущение непонятных звуков, в том числе звон, жужжание, шипение или пульсация», — уточняет издание.

Также сообщается, что некоторые пациенты, у которых болезнь протекала в тяжёлой форме, могли полностью терять слух.

В связи с этим учёные призывают врачей больше внимания обращать на жалобы пациентов на шум в ушах, так как это может быть одним из симптомов COVID-19.

По данным научного журнала Anaesthesia, учёные из Великобритании также подтвердили, что проблемы с функционированием почек у пациентов, инфицированных новым коронавирусом, повышают риск летального исхода течения болезни.

Исследователи проанализировали данные 372 людей, больных коронавирусной болезнью, находившихся в отделениях интенсивной терапии в различных регионах, и выяснили, что у 216-ти из этих пациентов были проблемы с почками, из них 50% умерли вследствие болезни.

Учёные-анестезиологи предполагают, что высокий риск смертности может быть следствием связи между лёгкими и почками.

«Наши данные показывают, что почечная недостаточность у пациентов, которые попадают в реанимацию с COVID-19, связана с высокой смертностью и потребностью в постоянном поддержании функционирования почек после выписки из лечебного учреждения», — говорится в сообщении.

Кстати. В Великобритании, по состоянию на утро 19 октября зарегистрированы 722 409 случаев коронавируса, 43 646 — летальных. Страна занимает 11-е место в мире по количеству заболевших (Украина — 25-е).

Всего в мире 40 281 562 (+156 834 за сутки) случаев коронавируса, 1 118 326 летальных (+1 797).

Как сообщала Одесса News, по данным немецких учёных, коронавирус способен проникать в мозг.