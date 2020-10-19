В США впервые за 70 лет казнят женщину

В США впервые за почти 70 лет назначили первую смертную казнь женщины, которая состоится 8 декабря.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что осуждённая Лиза Монтгомери была признана виновной в убийстве беременной женщины в штате Миссури в 2004 году.

Её казнят с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот, штат Индиана.

«Последней женщиной, приведённой к смертельной казни в США, была Бонни Хиди, которую казнили в газовой камере в Миссури в 1953 году, — говорится в сообщении.

Кстати. Смертная казнь применяется в США в 28 штатах из 50. Высшая мера может применяться только к преступникам, совершившим жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщала Одесса News, в США в июле 2020 года казнили убийцу — Даниэля Льюиса Ли, введя ему смертельную инъекцию. Это была первая за последние 17 лет казнь на федеральном уровне. Он был из штата Индиана, осуждён за убийство трёх членов одной семьи, которое совершил ещё в 1996 году.