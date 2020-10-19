С 19 октября в Одесской области начали действовать новые карантинные зоны

С понедельника, 19 октября, в Украине вступило в силу новое деление регионов по уровням эпидемической опасности.

Как сообщала Одесса News, соответствующее решение приняла 15 октября на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К красной зоне отнесены город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области. Здесь заболеваемость в течение 14 дней превышала 320 на 100 тысяч населения.

К оранжевой — города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и районы — Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский. Здесь проведение массовых мероприятий ограничено: не более 20 человек, при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Населённых пунктов, относящихся к зелёной и жёлтой зонам, на территории одесского региона нет.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

На территории оранжевого уровня эпидопасности разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведение со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

Также правительство ввело ограничения на работу ресторанов и других заведений общественного питания до 22:00 на всех эпидуровнях.

В красной зоне карантина действуют все ограничения жёлтой, оранжевой и зелёной зон, дополнительно запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.