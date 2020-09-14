Погуляли: полиция расследует нарушения карантина в День города Одессы

По факту праздновании Дня города в Одессе без соблюдения необходимых карантинных мер возбуждено уголовное производство и происходит расследование.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на материалы традиционного селекторного совещания под председательством Президента Украины.

«Представители правоохранительных органов проинформировали Президента, что на праздновании Дня города в Одессе и Днипре в этих населённых пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство на Одесчине и проходит расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители также сообщили, что организаторы праздников должны понести админнаказание в размере 170 тысяч гривен, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусом инфекцией либо смертностью от этого недуга, — будет открыто уголовное производство.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 2 сентября прошло массовое празднование Дня города.