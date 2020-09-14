«Киевстар» подключил к 4G ещё 14 населённых пунктов Одесской области

Национальный телеком-оператор «Киевстар» подключил к сети 4G ещё 14 населённых пунктов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«В Одесской области Киевстар расширил территорию связи 4G, установив дополнительные базовые станции на частотах 900 МГц. В результате ещё в 14 населённых пунктах области появился доступ к услугам скоростного мобильного интернета. В частности, это сёла Марьяновка, Весёлый Кут, Ульяновка, Онисковка и другие. В общем, благодаря расширению территории связи 4G, доступ к современным мобильным технологиям получили ещё 6 тысяч наших сограждан, проживающих в этих населённых пунктах», — говорится в сообщении.

В «Киевстар» отметили, что развитие скоростного мобильного интернета создаёт новые возможности для частного бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам. Ведь беспроводной мобильный интернет на высокой скорости доступен не только в помещениях, но и на открытой местности, и чтобы воспользоваться его преимуществами, не нужно тянуть провода в каждый сельский дом, амбулаторию или школу — достаточно иметь смартфон, который поддерживает технологию LTE/4G.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский утвердил меры по улучшению доступа к мобильному Интернету.