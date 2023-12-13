13 декабря председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер встретился с представителями операторов мобильной связи.

Об этом глава ООГА сообщил в Telegram.

«Несмотря на беспрецедентную для Украины ситуацию, есть чёткий план, как обеспечить постоянную связь во всех населённых пунктах Одесской области в течение суток. Уже проведена проверка всех населённых пунктов – понимаем, где есть проблемы. Решаем», — написал Олег Кипер.

Глава области также проинформировал, что «в настоящее время развёрнуты пункты Несокрушимости с доступом к интернету, их локации можно найти в «Дії»».

Также Олег Кипер собщил, что районным администрациям переданы дополнительные Starlink.

«Трудные времена рождают сильных людей. Преодолеем и это вместе!», — резюмировал председатель ООГА.

Одесса News информировала, что масштабный технический сбой в сети «Киевстар» произошёл утром 12 декабря из-за хакерской атаки. Абоненты «Киевстара» не могли перейти на других операторов через национальный роуминг, потому что «сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов по причине общего технического сбоя. Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что частично разрушена IT-инфраструктура. СБУ завела уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар».

По состоянию на 20.00 вторника, 12 декабря, оператор мобильной связи «Киевстар» частично возобновил работу своих услуг.

Фото: ООГА/Telegram

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