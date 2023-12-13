Одесская прокуратура расследует очередное военное преступление российских оккупантов

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны — в результате очередного обстрела гражданских объектов Одесщины ранены двое местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, вечером 12 декабря враг атаковал ударными беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа Shahed-136/131, объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

«В результате вражеской атаки ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Существенные разрушения получили помещение автомастерской, уничтожены 3 автомобиля и повреждены 11 авто. Также из-за атаки врага повреждено здание припортовой инфраструктуры в Одесском районе», — прокомментировали увиденное следователи прокуратуры.

Отмечается, что осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершённых представителями вооружённых сил России.

Одесса News информировала о подробностях атаки Одессы и Одесского района беспилотниками росийских террористов вечером 12 декабря.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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