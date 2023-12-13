Израиль начал заполнять морской водой используемые ХАМАС тоннели в секторе Газа

Израильские военные начали закачивать морскую воду в комплекс тоннелей террористической организации ХАМАС в секторе Газа, что является частью усилий по уничтожению подземной инфраструктуры боевиков.

Об этом 12 декабря написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, информированных об операциях ЦАХАЛ, сообщает издание ГОРДОН.

В минобороны Израиля от комментариев отказались, сославшись на секретность операций в тоннелях.

Официальные лица Израиля заявляли, что ХАМАС использует систему тоннелей для перемещения боевиков по территории Газы, а также хранения ракет и боеприпасов. Кроме того, там могут удерживать заложников.

Уточняется, что затапливать тоннели будут в течение нескольких недель. Для полного уничтожения сети ХАМАС в секторе Газа ЦАХАЛ также применяет авиаудары, взрывчатку, роботы и беспилотники.

Одесса News информировала, что с 24 ноября начал действовать четырёхдневный режим прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. По итогам нескольких обменов были освобождены 110 заложников.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и возобновила боевые действия в Газе.

7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля и вторглись на территорию страны. По данным МИД Израиля на 10 ноября, боевики убили около 1200 израильтян, ещё около 240 были захвачены в заложники.

Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию и к началу ноября полностью окружил Газу. Власти Израиля заявляли, что боевые действия будут продолжаться до полного уничтожения группировки ХАМАС.

Фото из открытых источников

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