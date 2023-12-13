В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Бородовский, светлая память

14 сентября в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой области в ходе наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины погиб солдат Владимир Бородовский.

Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной военной администрации.

Павшему бойцу было всего 24 года.

Прощание с Владимиром прошло 2 октября в Белгород-Днестровском.

Одесса News сообщала о гибели от вражеской ракеты в зоне боевых действий в Херсоне военнослужащего ВСУ, жителя села Старые Шомполы Одесской области Василия Кузнецова, отца четверых детей.

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Фото: Белгород-Днестровская РВА/Facebook

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