От вражеской ракеты погиб житель Одесской области Василий Кузнецов, светлая память

От вражеской ракеты в зоне боевых действий в Херсоне погиб военнослужащий ВСУ из села Старые Шомполы Одесской области Василий Кузнецов.

Об этом сообщил в Facebook Доброславский поселковый совет.

Василию Кузнецову было 45 лет.

После начала полномасштабной войны Василий пошёл на фронт добровольцем. За время службы он успел получить почётный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест» и медаль «Ветеран войны – участник боевых действий».

Без отца остались четверо детей.

Прощание с Василием прошло 2 октября в селе Старые Шомполы.

Одесса News сообщала о гибели во время выполнения боевого задания в сентябре 2023 года солдата 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одессы Валерия Земфирова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Доброславский поссовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy