657 дней войны: в последние сутки ситуация на фронте заметно обострилась

Российские оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области, в последние сутки ситуация на фронте заметно обострилась.

Об этом 11 декабря в эфире национального телемарафона, который транслирует в YouTube канал «Рада», сообщил спикер объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

«Вчера враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию, управляемые авиабомбы. За сутки совершил 15 авиаударов», – сообщил Штупун.

По его данным, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки «Таврия» за сутки зафиксировано 72 боевых столкновения, почти все – в Донецкой области.

«Оккупанты пытаются идти вблизи Авдеевки как на юге, так и на севере. Жёсткие бои продолжаются. Наши воины стойко держат оборону», – добавил спикер.

В Донецкой области враг потерял почти 400 человек за сутки, сообщил Штупун. Также, по его данным, в боях за сутки россияне потеряли 11 танков и 15 бронемашин.

«Враг бросает в бой личный состав без экипировки, который вынужден снимать средства защиты с раненых и мёртвых оккупантов», – рассказал спикер.

Он подчеркнул, что у россиян ещё достаточно человеческого ресурса, они используют много бронетехники, а потому не следует их недооценивать.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 12 декабря, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

Отмечается, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 14 атак. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл, а на Запорожском — Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В других зонах ответственности ОСГВ ВСУ военная ситуация складывается следующим образом:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях украинские защитники отбивали атаки врага, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях украинские защитники отбивали атаки врага, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника, — информирует Генштаб.

Как сообщала Одесса News, по словам Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, российские оккупационные войска наступают по всему фронту на востоке Украины.

На главном фото боец 25 отдельного штурмового батальйона 47-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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