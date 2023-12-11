656 дней войны: Сырский сообщил о наступлении оккупантов по всему фронту

Начались 656-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Российские оккупационные войска наступают по всему фронту на востоке Украины.

Об этом 10 декабря в Telegram проинформировал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Оперативная ситуация на востоке остаётся сложной. Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, – написал Сырский. – Вместе с командирами, которые держат оборону на восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий. Совместно приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов».

Оккупанты, несмотря на сложные погодные условия в Украине, пытаются наступать на нескольких направлениях, стремясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в стране-агрессоре РФ в марте 2024 года, заявили 9 декабря в американском Институте изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 11 декабря, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Отмечается, что за минувшие сутки враг нанёс 3 ракетных и 61 авиаударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам, применил 18 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами ПВО все 18 вражеских дронов уничтожены. Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной удар по Киеву. Последствия атаки уточняются, — говорится в оперативной сводке Генштаба.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ военная ситуация складывается следующим образом:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью не допустить переброски наших войск на угрожающие для врага направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью не допустить переброски наших войск на угрожающие для врага направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ; ОСГВ «Хортица»: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском— наши защитники отбивают атаки врага, продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ОСГВ «Таврия»: На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку, отбивали атаки на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях.

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 складу боеприпасов противника, — информирует Генштаб.

Одесса News информировала, что по заявлению авторитетных американских СМИ, «Украина переходит к стратегической обороне в попытках сдержать продвижение российской оккупационной армии и восстановить готовность собственных Вооружённых сил к следующему большому наступлению».

На главном фото боец 66 ОМБр ВСУ, псевдо «Чёрный»

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook; Сырский/Telegram

Карта: ISW.

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