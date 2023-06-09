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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Чайковский

В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Чайковский

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22 апреля в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб 33-летний стрелок третьей стрелковой роты одной из винских частей ВСУ, житель села Затишье Одесской области Александр Чайковский.

Об этом сообщила в Facebook Затишанская территориальная громада.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр закончил девять классов школы, работал сначала сварщиком в Одессе, затем – в фермерском хозяйстве «Роксолана».

У погибшего бойца остались мать, брат, три сестры, жена и трое малолетних детей. 

Как сообщала Одесса News, защищая родную землю от агрессора, в апреле 2023 года погиб 33-летний житель Любашевской громады Одесской области Иван Матвиенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Затишанская тергромада/Facebook

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