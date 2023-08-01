Кривой Рог в трауре: от вчерашнего обстрела врагом пострадало более 80 человек

Сегодня, 1 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области объявлен день траура по всем погибшим в результате очередной террористической атаки россиян.

Как сообщает председатель Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак, утром 31 июля российские войска нанесли по Кривому Рогу удар двумя ракетами, попав в жилую многоэтажку и учебное заведение.

В результате атаки погибли шестеро и пострадали более 80 человек. Среди раненых есть семь детей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали более 1000 квартир в жилых домах, пять медицинских, 13 учебных заведений и одно учреждение культуры.

Как информировала Одесса News, по заявлению председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, на 31 июля в результате ракетно-дроновых атак россиян по территории Одесской области 19-23 июля в больницах на стационарном лечении находятся четверо пострадавших. Все – в состоянии средней степени тяжести, двоих готовят на выписку. Ущерб от разрушений ещё не подсчитан. Специалисты ЮНЕСКО оценивают размеры разрушений.

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