С 1 августа в Украине новый порядок выплат перемещённым лицам: что изменится

С 1 августа вступает в силу постановление №709 Кабмина Украины о вопросах поддержки внутренне перемещённых лицах (ВПЛ), которое меняет порядок выплат на проживание для ВПЛ.

До 1 августа порядок выплат на проживание для ВПЛ регулировался постановлением №322, которое Кабмин принял год назад. Сейчас программа этих выплат – одна из крупнейших по размеру финансирования из госбюджета. На 2023 год на нёе выделено 57 млрд грн, помощь получают свыше 2,6 млн украинцев.

Правительство приняло новое постановление, чтобы уточнить параметры и «осовременить условия» предоставления помощи. Согласно этому постановлению, размер выплат составляет: 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей, 2 тыс. грн – для остальных граждан. Они начисляются 15-го и 28 числа каждого месяца.

С 1 августа автоматически на один шестимесячный период (до января 2024 года включительно) выплаты будут продлены всем ВПЛ, кто проживает в Украине и получал их до сих пор.

Выплаты не продлят, если перемещённые лица:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждённых документально (служебная командировка, стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребёнком, оздоровление ребёнка);

вернулись жить на территориях, где идут бои, или которые находятся под оккупацией;

осуждены за коллаборационизм;

осуждены за коллаборационизм; отбывают наказание в местах лишения свободы.



С 1 сентября выплаты прекратят ряду перемещённых лиц из числа тех, кому их продлили, если по итогам верификации будет установлено, что ВПЛ с момента принятия постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее пяти лет), кроме авто, приобретённых волонтёрами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счёт государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счёте более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретённой для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жильё, расположенное на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не оккупированы, если такое жильё имеет площадь свыше 13,65 м² на одного члена семьи.



Этим постановлением Кабмин предусмотрел, что ВПЛ смогут оформить помощь на детей, родившихся после эвакуации из опасных регионов. Это урегулирует проблему, которая возникла в связи с тем, что зарегистрированное место жительства детей, родившихся после перемещения, совпадало с местом, куда переехали их родители, пояснили в Кабмине.

Отныне от статуса ВПЛ граждане смогут отказаться дистанционно, без обращения в органы соцзащиты.

Кроме того, как сообщили в правительстве, внутренне перемещённым лицам, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа, помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченному лицу) в расчёте: 3 тыс. грн – для людей с инвалидностью и детей, 2 тыс. грн – для остальных.

Выплаты им могут продлить ещё на шесть месяцев, если в таких семьях есть:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;

люди пенсионного возраста; трое и более несовершеннолетних детей;

несовершеннолетние и малолетние дети без сопровождения законного представителя.



Выплаты также продлят, если совокупный доход семьи не превышает четырёх прожиточных минимумов (судя по инфографике, речь о прожиточном минимуме для лиц, утративших трудоспособность, и общей сумме 8372 грн).

Для справки. Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн ВПЛ, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада на заседании 27 июля приняла законопроект №9532, которым утвердила Указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения в стране ещё на 90 дней — до 16 ноября.

ИНфографика: kmu.gov.ua

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