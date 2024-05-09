Верховная Рада уволила министра аграрной политики Украины Николая Сольского

Верховная Рада 9 мая уволила Николая Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк («Голос») в Telegram.

За соответствующее решение проголосовали 273 нардепа, один был против, 11 воздержались.

Комитет по аграрной политике не поддержал отставку Сольского, а предложил определиться с этим вопросом в зале, отметил нардеп Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).

Сольский был главой комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики с августа 2019 года по март 2022-го. Он был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине. 24 марта 2022 года Рада назначила нардепа министром агарной политики.

23 апреля НАБУ сообщило ему о подозрении в завладении государственными землями на 291 млн грн и попытке завладения землёй еще на 190 млн грн. Участники схемы в 2017–2021 годах завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га.

После сообщения о подозрении 25 апреля Сольский написал заявление об отставке с должности министра.

Одесса News информировала об увольнении Верховной Радой 9 мая Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy