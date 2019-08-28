Определены руководители комитетов Верховной Рады Украины

О соответствующем решении сообщил Укринформ.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики может возглавить депутат от «Слуги народа» Николай Сольский,

Комитет по вопросам антикоррупционной политики — Анастасия Красносельская («Слуга народа»),

Комитет по вопросам бюджета — Юрий Аристов («Слуга народа»),

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг — Андрей Герус («Слуга народа»),

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — Михаил Радуцкий («Слуга народа»),

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — Александр Ткаченко («Слуга народа»),

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — Олег Бондаренко («Слуга народа»),

Комитет по вопросам экономического развития — Дмитрий Наталуха («Слуга народа»),

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — Андрей Клочко («Слуга народа»),

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества — Богдан Яременко («Слуга народа»),

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом — Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность»),

Комитет по вопросам молодёжи и спорта — Андрей Кожемякин («Батькивщина»),

Комитет по вопросам правовой политики — Ирина Венедиктова («Слуга народа «),

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — Денис Монастырский («Слуга народа «),

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — Александр Завитневич («Слуга народа»),

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — Сергей Бабак («Слуга народа»),

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений — Дмитрий Лубинец (внефракционный),

Комитет по вопросам свободы слова — Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»),

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — Галина Третьякова («Слуга народа»),

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — Владимир Крейденко («Слуга народа»),

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Даниил Гетманцев («Слуга народа»),

Комитет по вопросам цифровой трансформации — Михаил Крячко («Слуга народа»).

Кандидатура на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады будет предложена позже.

«Глава комитета будет избираться по квоте партии «Слуга народа», у нас дополнительно еще продолжаются консультации — мы предоставим кандидатуру чуть позже», — отметил председатель подготовительной группы, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Также подготовительная группа определила кандидатуры на должности первых заместителей, заместителей и секретарей профильных комитетов.

Кроме того, участники подготовительной группы решили, что политические партии обязуются до 16:00 среды, 28 августа, предоставить предложения по персональному составу комитетов в целом.