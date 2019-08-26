«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о попытке узурпации власти в Верховной Раде

«Партия «оппозиционная платформа — За жизнь» сегодня заявила о попытке узурпации власти в Верховной Раде Украины.

Текст заявления опубликован на сайте ОПЗЖ.

В нём, в частности, говорится, что по итогам работы Подготовительной группы, большинство которой представлено партией «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь» на основании фактов, имеющих место в период формирования структур Верховной Рады (её комитетов) и утверждения руководящего состава, ставит вопрос о неконституционности и незаконности результатов работы группы.

Основанием так утверждать дали нарушения конституционных норм и соответствующего Регламента Верховной Рады по распределению должностей руководителей, заместителей, секретарей и членов комитетов, что определяется пропорционально от количественного состава фракций к фактической численности Верховной Рады.

«Однако, в нарушение указанных предписаний Конституции и законов Украины, пропрезидентским большинством в Верховной Раде Украины преднамеренно готовится утверждение состава парламентских комитетов без соблюдения конституционно определённых квотных гарантий для политических партий с целью присвоения прав и полномочий оппозиционных сил», — говорится в материале ОПЗЖ.

ОПЗЖ заявляет, что «речь идёт не просто о присвоении прав и полномочий, принадлежащих «Оппозиционной платформе – За жизнь» во властных структурах законодательного органа, – речь идёт об узурпации власти, что имеет квалифицирующие признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 14, частью первой статьи 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») Уголовного кодекса Украины, поскольку есть основания утверждать о подготовке неконституционного захвата законодательной власти».

По сути, оппозиция лишается полномочий по контролю за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Об этом сказал сопредседатель партии Вадим Рабинович на брифинге журналистам в понедельник, 26 августа.

«Я думаю, они (власть – ред.) хотят раздать всем по комитетам, чтоб их слушали и молчали. Но скажу вам сразу: брать подачки мы не будем. Мы либо получим то, что нам положено по Конституции Украины и Закону о Регламенте, либо нет. А придумывать себе мягкое кресло под зад, чтобы подлизовать зад – такого не будет никогда!», – сказал политик.

Более того, продолжил Вадим Рабинович, «не надо с барского плеча что-то давать – надо давать только то, что положено. Например, нам – оппозиции – положено 2-3 комитета в зависимости от того, как считать будут. Ну так отдайте 2-3! Положено другим по одному – так отдайте по одному! Почему нам бросают комитеты с барского плеча, почему начинается торговля?! Кресло вице-спикера, безусловно, положено партии, которая заняла второе место («Оппозиционной платформе – За життя» – ред.). Но его уже продали куда-то «на сторону», – отметил депутат.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» обращается к Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований, чтобы они дали правовую оценку указанным событиям с целью предотвращения узурпации законодательной власти, политической коррупции и обеспечения верховенства Конституции и законов в Украине.