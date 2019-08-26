В Украине провели испытания ступени ракеты ”Циклон-4″

В Украине проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом — состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Об этом сообщается на странице КБ «Южное» в Facebook.

Ступень ракеты спроектирован КБ «Южное» и изготовленный на «Южмаше».

«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4″ — именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время испытаний все системы работали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ «Южное».

Испытания признаны успешными.

В состав третьей ступени РН «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя «Циклон-4М».