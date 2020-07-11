Одесская мэрия хочет контролировать свалки через космос

В одесской мэрии состоялась встреча с представителями Национального центра управления и испытания космических средств, учёными из Одесского национального университета им. И.И. Мечникова и Одесского национального политехнического университета, на которой обсудили вопрос использования в Одессе спутниковых мониторинговых систем.

Об этой встрече сообщает официальный сайт города.

Ученые рассказали заместителю Одесского городского головы Павлу Вугельману, что спутниковый мониторинг будет способствовать решению некоторых городских проблем: цветению водорослей, обрушенияю домов, оползням на склонах. Также с помощью мониторинговых систем можно наблюдать за состоянием Хаджибеевской дамбы и за несанкционированными свалками.

Благодаря данным со спутников можно получать мониторинг о проседании земли, колебаниях того или иного дома, прогнозные показатели, экологическую обстановку и т.п.

«Мониторинговые системы в Одессе необходимо использовать. Ранее космос был закрыт для частных инвестиций, но изменения в законодательстве теперь позволяют сотрудничество с муниципалитетами», — отметил первый заместитель начальника Национального центра управления и испытания космических средств Константин Волох.

Одесские учёные высоко оценили предложения представителей этого Центра и выразили уверенность в том, что за подобными технологиями будущее.

«Космические технологии помогут решить множество крайне важных муниципальных проблем. Эти технологии — не фантазия, а реально работающие решения. В Одессе есть более 170 IT-компаний, которые могут предоставлять услуги и инвестировать в космическую отрасль, ведь совсем недавно Верховная Рада Украины открыла такую возможность для частных компаний. Это говорит о перспективности такого направления», — отметил Павел Вугельман.

Как сообщала Одесса News, в январе 2018 года в сети появились спутниковые фотографии территории одесского аэропорта, на которых был виден прогресс в строительстве новой взлётно-посадочной полосы по сравнению с фото годичной давности.