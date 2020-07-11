Выставку китайских фонарей можно посмотреть бесплатно

13 июля в одесском парке им. Савицкого пройдёт социальный день.

На выставке гигантских китайских фонарей будет бесплатный вход для всех социально незащищённых категорий – людей с инвалидностью, детей, оставшихся без попечения родителей и для подопечных благотворительных фондов и организаций.

Посетители смогут увидеть гигантские фигуры ручной работы, которые выполнены из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и великая китайская стена, сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых, китайский зоопарк и жители подводного мира.

Выставку можно будет посетить с 20:30 до 23:00.

Адрес: парк им. Савицкого (ул. Мельницкая, 32в).

Вход для детей льготных категорий и сопровождающих их людей – бесплатный при наличии удостоверения.