В Одесской области завершили ремонт трассы, соединяющей 6 районов

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый осмотрел состояние 8-километрового участка автотрассы Р-33 «Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка», капитальный ремонт которой завершён в рамках президентской программы «Большое строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Этот отрезок дороги возле города Раздельная не ремонтировали десятки лет, проехать по ней на легковом транспорте было практически невозможно. Без преувеличения, водителям приходилось ехать по полям, чтобы избежать глубоких выбоин. С начала этого года здесь проведён капитальный ремонт: уложен качественный асфальт, крепкий нижний укрепляющий слой, нанесена яркая разметка. Служба автомобильных дорог даёт 10 лет гарантии на выполненные работы», — рассказал Максим Куцый.

По его словам, в рамках программы «Большое строительство» на ремонт участка было выделено 60 миллионов гривен.

Работы на других участках трассы Р-33, в частности, «Балта-Подольск» и «Захаровка-Подольск» продолжаются.

На стадии осуществления публичных закупок находятся ещё 7 участков дороги Р-33, к концу 2021 года планируется отремонтировать 112 километров этой автотрассы.

Как сообщала Одесса News, 4 июля Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего рабочего визита в Одесскую область ознакомился с проектами в дорожном строительстве, которые реализуются в регионе в рамках программы «Большое строительство».

На ремонт автодорог Одесской области правительство перенаправило из Фонда борьбы с COVID-19 1 млрд. 200 млн грн. В том числе на капитальный ремонт — почти 132 млн. грн, на текущий и средний — 885 млн, на небольшой — около 127 млн. грн.

По данным Службы автомобильных дорог Одесской области, планируется осуществить ремонт трёх участков на трассе «Киев-Одесса» (почти 32 млн. грн), пяти участков трассы Р-33 «Турбов-Гайсин-Балта-Великомихайловка» (260 млн. грн), двух участков трассы КПП «Серпневое-Тарутин-Арциз-Сарата» (205 млн), а также по одному участку автотрасс «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» (186 млн. грн) и «Болград-Кубей-Арциз «(122 млн. грн).

Фото: ООГА