В Одессе на Новощепной ряд возвращаются трамваи

Днями в Одессе возобновится трамвайное движение по Новощепному ряду, который почти два года был закрыт на капитальный ремонт.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Трамвайные ветки уложены, по ним уже совершают пробные рейсы трамваи, следующие по маршруту №11, который соединяет Старосенную и Алексеевскую площади, оборудованы трамвайные остановки, сварщики заваривают последние швы на дорожных ограждениях.

Ремонт участка между Пантелеймоновской и Новощепным рядом ещё продолжается, тут заканчивают монтаж заборов с одесской тематикой и укладку тротуарной плитки.

Как сообщала Одесса News, реконструкция Новошепного ряда, также как и Преображенской, Софиевской и спуска Маринеско — это часть проекта «Север-Юг». Он должен соединить трамваем два больших спальных района Одессы — Таирова и посёлок Котовского.

Ремонт Новощепного ряда стартовал в мае 2020 года и обошёлся бюджету Одессы в 180 миллионов гривен. Выполняла его компания «Ростдорстрой», совладельцем которой является депутат Одесского горсовета от «Доверяй делам» Юрий Шумахер.

Согласно проекту, на Новощепном ряду обновили все коммуникации: канализацию, водопровод, системы газоснабжения и водоотведения. Сделали новую дорогу, переложили трамвайные рельсы и обновили контактную сеть.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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