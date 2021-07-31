Капремонт улицы Новощепной ряд в Одессе завершается

В Приморском районе Одессы завершается капитальный ремонт улицы Новощепной ряд.

Корреспондент Одесса News, побывавший утром, 31 июля, в районе «Привоза», зафиксировал последние штрихи ремонта — установку разделительных столбиков для полосы общественного транспорта, нанесение дорожных разметок.





Однако к обещанному сроку — 12 июля — коммунальные службы всё-таки не уложились.

Работы от улицы Пантелеймоновской до улицы Новощепной ряд продолжатся до декабря 2022 года.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.