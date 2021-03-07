Почем цветочки перед праздником

Наш фотокор решил разведать цены на цветы перед 8-м Марта. Данные цены представлены в цветочных рядах рынка «Привоз».

Перед праздником цены поднялись в среднем на 5-10 грн.

Самые ходовые, как показалось нашему фотокору, на сегодняшний день, были тюльпаны и мимоза.

Стоимость килограмма мимозы начиналась от 150 и доходила до 200 грн Тем, кто брал большое количество, доставались бонусные букетики. Тюльпаны были от 20 грн и до 50 грн за штучку.



Да, как ранее подметил наш фотокор, больше всего ему на глаза попадались люди с букетами тюльпанов. Но розы не особо отличались от них по цене и разнообразию сортов. Так, стоимость одной розы начиналась от 30 грн за розочку длинной до 40 сантиметров. И далее по возрастающей до 100 грн за розы длинной свыше одного метра.



Фото: Одесса News/Александр Александров

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