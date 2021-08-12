«Принцесса Днепра» сменила в России гражданство, пол и имя

Российская круизная компания «Созвездие» купила теплоход «Принцесса Днепра», ранее работавший в Украине.

Как сообщает PortNews, теперь судно называется «Маленький принц», работать оно будет по Волге и северо-западному региону России.

Отмечается, что судно 7 августа прибыло в порт Кавказ, прошло все пограничные и таможенные формальности и приняло российский экипаж.

Сейчас теплоход модернизируют: кроме кают категорий «полулюкс» и «комфорт», появятся каюты «полулюкс с балконом». На судне построят концертный лаунж-бар, панорамный бар, панорамный салон и два ресторана.

«Маленький принц» будет ходить с российскими и иностранными туристами по Волге и северо-западному региону России. Первый круиз судна запланирован на май 2022 года.

Круизная компания «Созвездие» создана в 2004 году. В составе флотилии компании теплоходы «Лебединое озеро» (бывший «Генерал Ватутин»), «Лунная соната», «Дмитрий Фурманов», «Маленький принц», «Александр Бенуа», «Н.А.Некрасов» и «Северная сказка».

До продажи «Принцесса Днепра» ходила под украинским флагом с портом приписки Херсон, а судовладельцем было ООО «Червона рута». Круизный четырёхпалубный теплоход 1976 года постройки курсировал по Днепру, Чёрному морю и Дунаю, пока его не продали российской круизной компании «Созвездие», о чём сообщала Одесса News.

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