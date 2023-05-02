Польша завершает монтаж электробарьера на границе с Беларусью

Польша завершает монтаж электронного заграждения (системы видеокамер и датчиков движения) на границе с Беларусью: осталось установить 150 метров.

Об этом в комментарии PAP сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, пишет Укринформ.

Как сообщила пресс-секретарь, «установлено уже 206 км электробарьера, осталось это сделать на отрезке 150 м, но мешают погодные условия. Монтаж там завершится, когда снизится уровень воды”, — констатировала Михальская.

Она отметила, что система уже работает и фиксирует множество попыток нелегального пересечения границы. По её словам, с начала этого года таких попыток было 8 тысяч, а в 2022 году – 15,7 тысяч.

За прошедшие сутки 56 человек пытались нелегально попасть в Польшу с территории Беларуси, в том числе граждане Сомали, Габона, Гвинеи, Азербайджана.

Сообщается также, что в конце февраля Польша начала превентивное сооружение фортификационных противотанковых заграждений на границе с Россией и Белоруссией как средство отпугивания и сдерживания.

Как сообщала Одесса News, Украина возводит на границе с Беларусью фортификационные сооружения и железобетонный забор.

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