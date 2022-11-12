Украина возводит на границе с Беларусью железобетонный забор

Украина возводит на границе с Беларусью фортификационные сооружения и забор.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Теlegram.

“Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни”, — заявил Тимошенко.

Он отметил, что таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются.

«Это ещё не всё, но подробностей раскрывать не будем», — добавил заместитель руководителя ОП.

По его словам, работы ведутся также в Ривненской и Житомирской областях.

Кроме того, Тимошенко проинформировал, что возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также в регионах, граничащих с территорией России.

“Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют всё необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем всё, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага”, — подчеркнул он.

Ранее в Госпогранслужбе заверили, что на линии границы Украины с Республикой Беларусь ситуация контролируема, украинские защитники готовы к любому её развитию.

Как сообщала Одесса News ещё в ноябре 2021 года, президент Беларуси Лукашенко сказал, что Беларусь не останется в стороне в случае обострения конфликта на Донбассе.

В середине октября 2022 года на основные белорусские полигоны стали прибывать эшелоны с российскими военнослужащими, строятся новые объекты военной инфраструктуры. Некоторые из них аналогичны тем, которые существовали в Беларуси до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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