«Лисапетный батальон» приедет вакцинировать юмором одесситов

30 лет, лисапетом, как танком, Наталья Фалион и народный театр песни «Лисапетный батальон» газуют по украинскому шоу-бизнесу.

Впервые в истории любительский коллектив из маленькой деревни покоряет крупнейшие концертные площадки Украины. Рядом на одной сцене обычная продавщица из деревенского магазина, медсестра, домохозяйка, многодетная мать, преподаватель музыки, заведующий клубом, воспитатель детского сада, библиотекарь.

В каждой из этих весёлых красавиц вы обязательно узнаете или себя, или куму, или соседку.

Каждая песня – это коротенькая история из реальной жизни многих из нас, с долей иронии, подправленной пикантным соусом юмора.

Также в программе представлена песня, написанная во время войны.

В это непростое для Украины время весёлые женщины решили поддержать украинцев добрым, весёлым словом и зажигательной музыкой, а как известно, они делают это лучше всех.

Вашему вниманию 2 часа покоя, хорошего настроения, настоящей смехотерапии, народное «камеди шоу» от Натальи ФАЛИОН, новые песни и любимые хиты.

Приходи сам и приводи друзей 20 ноября в 18.00 в Одесский театр музыкальной комедии.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их таки можно купить здесь.

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