MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает на свою персональную выставку

Одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает на свою персональную выставку

-клуб-одесситов.jpg

Известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный открыл во Всемирном клубе одесситов свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение».

Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок.

Создать весеннее настроение на этой выставке можно до 1 марта.

Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00.

Выходные – понедельник, вторник.

Вход на выставку бесплатный.

Фото: Одесса News, Владимир Андреев и Александр Синельников/Думская

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 63

Смотрите также...

scroll to top