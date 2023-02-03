Одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает на свою персональную выставку

Известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный открыл во Всемирном клубе одесситов свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение».

Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок.

Создать весеннее настроение на этой выставке можно до 1 марта.

Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00.

Выходные – понедельник, вторник.

Вход на выставку бесплатный.

Фото: Одесса News, Владимир Андреев и Александр Синельников/Думская

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