Одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает на свою персональную выставку

Известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный открыл во Всемирном клубе одесситов свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение».
Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок.
Создать весеннее настроение на этой выставке можно до 1 марта.
Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Вход на выставку бесплатный.
Фото: Одесса News, Владимир Андреев и Александр Синельников/Думская
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