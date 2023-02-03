СБУ разоблачила коррупционные схемы на Черновицкой и Одесской таможнях.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что в ходе следственно-оперативных действий на Черновицкой и Одесской таможнях ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.

Так, в Одесской области на организации сделок разоблачены должностные лица таможенных постов «Одесса-порт» и «Белгород-Днестровский».

«Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтёров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников. За взятки чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Сумма неправомерной выгоды составила 500 долларов с одного транспортного средства», — информирует СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько эпизодов получения таможенниками денежного вознаграждения. Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста «Одесса-порт» на передаче очередной суммы взятки. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на Одесской таможне 247 скрытых от растаможки контейнеров.

Фото: СБУ

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