Куда пойти в Одессе на выходных 4-5 февраля

В выходные 4-5 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

4 февраля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится концерт органной музыки. Продолжительность концерта 2 часа. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 100 до 400 гривен. Адрес театра: пер. Чайковского, 1.

4 февраля в Одесской областной филармонии состоится концерт виртуозной музыки. Посвящается ВСУ и беженцам. В концерте примут участие Лауреат международного конкурса и фестиваля «Золотые скрипки Одессы», преподаватель ОНМА им.А.В.Неждановой, солист Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха Георгий Соколов (скрипка) и Лауреат международного конкурса Анастасия Мельник — фортепиано. Лектор-музыковед — Эльвира Паламарчук. В программе: Н.Паганини. Кампанелла, Кантабиле, Каприси; Г.Венявский. Концерт №1, 1 часть; Г.Венявский. Полонез; А.Вивальди. Лето; М.Скорик. Мелодия; А.Баццини. Рондо; В.Монти. Чердаш. Приходите к 14.00. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

4 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства расскажут о творчестве Микалоюса Константинаса Чюрлёниса (1875-1911) – уникальном явлении в контексте европейской культуры на рубеже 19-20 веков. Его творчество никого не оставляет равнодушным. И столетие спустя после непродолжительной творческой жизни художника она продолжает и будет продолжать восхищать и вдохновлять. Лектор — Александр Вазилов. Приходите к 14:00. Стоимость билетов 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

5 февраля уникальный проект от музыкантов Одесского украинского театра имени В. Василько найдёт своих поклонников среди ценителей интеллектуального, изысканного авторского джаза. Тем более, когда за дело берётся известный джазовый пианист и композитор Вадим Бессараб, которому удалось собрать мощный коллектив среди лучших музыкантов города. Приходите к 15.00. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15.

5 февраля на сцене Одесского драматического театра лирическая комедия режиссёра Павла Урсула «Жена на бис». Самый неожиданный из возможных любовных треугольников будет создан прямо на ваших глазах! Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут. Приходите к 18 часам. Билеты стоимостью от 100 гривен.

До 8 февраля выпускники Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова показывают свои дипломные работы в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины. Около полусотни работ, выполненных в разных техниках, вместил в себя зал галереи. Свои работы представили студенты таких образовательных программ: «Живопись», «Художественное декорирование среды», «Скульптура», «Художественное оформление». Адрес: ул. Торговая, 2.

До 1 марта известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает во Всемирный клубе одесситов на свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение». Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок. Создайте себе весеннее настроение! Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00. Выходные – понедельник, вторник. Вход на выставку бесплатный.

До 1 марта в Одесском национальном художественном музее цикл выставочных проектов “Языки войны”. Выставочный проект знакомит зрителей с наиболее выразительными проектами украинских художников, созданных в 2022-2023 годах. Цикл начинается с параллельных выставок трёх художников: Игоря Горы, Дмитрия Евсеева и Василия Дмитрика. Синхронность этих проектов связана не только со временем создания, но и с работой, с похожим документальным материалом. Каждый из трёх художников выбирает свойственную ему интонацию – от едкого сарказма до безразличного наблюдения деконструкции идеологем и практик врага. Предупреждение: на выставке находится чувствительный контент. Зрителям 18+.

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю». Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн. Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, Александр Синельников/Думская

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