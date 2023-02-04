В Одессе 3 района обесточены, энергетики устраняют масштабную аварию

В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК «Укрэнерго» временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы и часть Одесского района.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«Обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты», — констатирует энергокомпания.

Утверждается, что энергетики НЭК «Укрэнерго» устраняют аварию, и электроснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Абонентов, оставшихся без света, «просят с пониманием отнестись к ситуации».

Как сообщала Одесса News, 3 февраля возобновил работу электротранспорт Одессы.

По данным КП «Одесгорэлектротранспорт», 4 февраля трамваи и троллейбусы выйдут на линию для обеспечения жизнедеятельности города.

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