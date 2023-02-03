Приятная новость от транспортников Одессы: 3 февраля пойдут троллейбусы и трамваи

3 февраля возобновляет работу электротранспорт Одессы.

Об этом сообщает в Facebook КП «Одесгорэлектротранспорт».

«Выходим на маршруты и ждём встречи с вами. К сожалению, из-за недостаточности лимитов на электроэнергию должны были сделать вынужденную паузу», — сообщили транспортники предприятия.

Как сообщала Одесса News, с 30 января в Одессе был продлён вынужденный простой электротранспорта из-за недостаточности лимитов на электроэнергию.

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