В Одессе с 13 ноября трамвай №12 будет ходить не так, как раньше, и не там

В связи с началом проведения работ по реконструкции Алексеевского сквера в Одессе и ремонту трамвайного пути маршрута №12 с 13 ноября внесены изменения в схемы движения городского общественного транспорта общего пользования.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Так, работа трамвайного маршрута №12 организована по сокращённой схеме: Херсонский сквер – Тираспольская площадь — ул. Тираспольская — ул. Старопортофранковская — ул. Новощепной ряд — ул. Преображенская — Херсонский сквер — Слободской рынок — Херсонский сквер;

Организована работа автобуса по временному автобусному маршруту №12-т: ул. Степовая — ул. Алексеевская — ул. Адмирала Лазарева — ул. Мечникова — ул. Пантелеймоновская — ул. Старопортофранковская (конечная); в обратном направлении: ул. Старопортофранковская — ул. Болгарская — ул. Мечникова — ул. Адмирала Лазарева — Алексеевский сквер — ул. Степовая (конечная).

Изменения носят временный характер — до завершения работ.

Как сообщала Одесса News, с 12 января по 12 июля 2021 года планируется закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекрёсток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной) в связи с началом 2-го, завершающего, этапа капитального ремонта улицы Новощепной ряд.