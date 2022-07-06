Франция: Мы видели, как горел Нотр-Дам. Увидим ли мы падение Эйфелевой башни

Коррозийные процессы разрушают металл, из которого выполнена Эйфелева башня в Париже (Франция).

Без немедленного ремонта знаменитый символ Франции может обрушиться, пишет издание Гордон со ссылкой на Marianne.

Отмечается, что в распоряжение журналистов попали несколько отчётов о ненадлежащем техническом обслуживании башни с 2010 года. В них говорится о нарушениях и описывается степень ущерба достопримечательности. «Мы видели, как горел Нотр-Дам. Увидим ли мы падение Эйфелевой башни?» – задаются вопросом авторы статьи.

В 2018 году начались работы по подготовке башни к Олимпийским играм 2024 года. Мэрия выделила около €60 млн на то, чтобы очистить нижнюю треть конструкции и нанести на неё два слоя новой краски. Впоследствии работы пришлось отложить из-за коронавируса, а позже – из-за обнаруженного в старой краске свинца.

«В самых повреждённых местах краску нанесли на предыдущие слои, которые уже отслаиваются. Это ересь! Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ», – цитирует Marianne профильного специалиста, «обезумевшего», как пишет издание, от нынешней ситуации.

В компании Sete, в собственности которой находится символ Парижа, сообщили Marianne, что не планируют закрывать её на длительное время для ремонта, поскольку «это приведёт к потере дохода».

Кстати. Эйфелева башня является четвёртым по популярности местом Парижа после Диснейленда, Лувра и Версаля. По официальным данным, башня принимает около 7 млн посетителей в год. Она не работала больше года во время эпидемии коронавируса. Это стало самым продолжительным закрытием достопримечательности после Второй мировой войны.

Как сообщала Одесса News, 15 апреля 2019 года возник пожар в одной из самых известных исторических достопримечательностей французской столицы — Соборе Парижской Богоматери — знаменитом Нотр-Даме, построенном 850 лет назад в готическом стиле.

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