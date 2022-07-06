В Сергеевке во время ракетного удара погибли два судьи — мать и дочь, светлая им память

Среди погибших в результате ракетных обстрелов 1 июля в Сергеевке Одесской области были две замечательные женщины — мать и дочь Ильяшевич — обе были судьями.

Как сообщает пресс-служба Славянского горрайонного суда, «в результате полномасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации, а именно ракетного обстрела пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области 01.07.2022 года, погибли судья-пенсионер Ильяшевич Мария Аврамовна и судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Ильяшевич Ольга Витальевна”.

По данным пресс-службы Донецкого апелляционного суда, у Ольги Ильяшевич остался сын Андрей.

В последние годы погибшая работала в Славянском горрайонном суде судьёй-спикером.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 4 июля провели в последний путь тренера, президента детского футбольного клуба Александра Шишкова, погибшего в результате ракетного удара по Сергеевке Одесской области.

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