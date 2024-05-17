В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Колун, светлая ему память

Во время военных действий возле населённого пункта Клещеевка Бахмутского района 4 января 2024 года погиб житель села Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области Юрий Колун.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская РГА.

Юрию было 42 года. На войну пошёл добровольцем, служил в должности штаб-сержанта, имел позывной «Молот». У него осталась молодая жена, родители и ребёнок.

20 января воина провели в последний путь и похоронили в Крутояровке, на местном кладбище.

Одесса News сообщала о гибели 3 января 2024 года 50-летнего старшего сержанта родом из Белгород-Днестровского района Валентина Афанасенкова у населённого пункта Степное Покровского района Донецкой области.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА

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