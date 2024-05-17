Ночью в 4-х регионах страны-агрессора прозвучали взрывы: что это было

Прошедшая ночь была неспокойной в четырёх регионах страны-агрессора — Белгородской области, Новороссийске, Краснодарском крае и в оккупированном Крыму.

О взрывах и атаке беспилотников в Севастополе и Джанкойском районе Крыма сообщает Теlegram-канал «Крымский ветер».

«В Джанкойском районе что-то бахкает», — говорится в сообщении. Позже о взрывах сообщили и очевидцы в Севастополе, заявляя об атаке беспилотников.

«В Севастополе громко, взрывы и стрельба. В Балаклаве росПВО стреляет по беспилотникам», — говорится в сообщении. Впоследствии появились сообщения о частичном обесточивании Севастополя. Около 3 часов утра росСМИ сообщили о новых взрывах в Севастополе.

«Снова взрывы и стрельба в Севастополе, ориентировочно в районе Стрелковой бухты. Сильные взрывы слышны на Корабельной стороне Севастополя», — говорится в сообщении.

«Балаклавская ТЭС — предполагаемый объект атаки», — считает Telegram-канал. В Севастополе отменили занятия в школах и детских садах из-за отсутствия электроснабжения.

В Белгородской области также сообщили о ночной атаке беспилотников и пожаре на АЗС. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, «сразу несколько населённых пунктов в Белгородском районе подверглись атакам с помощью дронов-камикадзе».

В Новороссийске в ночь на пятницу раздались взрывы, сообщается об атаке беспилотников. По информации Теlegram-канала ASTRA, «жители Новороссийска сообщают о взрывах», – говорится в сообщении. Очевидцы насчитали не менее 26 взрывов.

По их свидетельствам, был атакован Новороссийский порт, который в итоге был обесточен, в частности, мазутный терминал и терминал «Транснефти». Атаку беспилотников подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Под утро 17 мая появились сообщения об ударах БпЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края. «В городе звучала сирена, был слышен звук пролетающих дронов, а также в сети писали о работе «пэ-вэ-о». Местные власти подтвердили атаку беспилотников на нефтезавод, где «в результате падения» одного из двух БпЛА «произошла вспышка на территории НПЗ», — пишут в росСМИ.

Как сообщала Одесса News, Главное управление разведки Минобороны Украины 6 мая 2024 года провело во временно оккупированном Крыму операцию, в результате которой был уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

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