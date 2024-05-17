В Рени после реконструкции открылся пункт пропуска между Украиной и Молдовой

В Одесской области 16 мая после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска «Рени» между Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Это общий пункт пропуска между Украиной и Молдовой, с сегодняшнего дня он заработал в совместном контроле. Ранее этот пункт пропуска работал разрозненно. Часть контроля осуществлялась на украинской стороне, часть – на румынской, и в едином пункте пропуска инфраструктурно не работал. Было несколько полос движения и было важным модернизировать его и увеличить пропускную способность, как для пассажирских, так и для грузовых автомобилей и автобусов», — сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Кроме грузовиков, общий контроль будут проходить и автобусы — для них предусмотрена отдельная полоса с терминалом.

По словам чиновника, запуск полноценного совместного контроля – это первый шаг в реализации инициативы «зелёный коридор» между украинским пунктом пропуска «Рени», молдавским «Джурджулешты» и румынским «Галацом».

Запуск совместного контроля на украинской стороне позволит увеличить пропускную способность этого участка границы. Сейчас через «Рени» проходит не более 50 грузовиков в сутки.

«Наша цель – увеличить это количество по меньшей мере вдвое. Следующим шагом в рамках инициативы «зелёный коридор» должен стать запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами — это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац», — отметил замминистра.

В Европейском Союзе приветствовали сотрудничество между Украиной и Молдовой в обеспечении работы «коридоров солидарности» и открытии пункта пропуска «Рени», что позволит увеличить товарооборот между Украиной, Молдовой и Румынией и повысить эффективность Дунайского транспортного коридора.

Отмечается, что ЕС выделил дополнительно 11 миллионов евро для дальнейшего развития и расширения этого пункта пересечения границы, а также для развития другой важной приграничной инфраструктуры.

«С момента открытия «коридоров солидарности» в мае 2022 года Дунайский коридор стал отличным примером тесного сотрудничества между Украиной, Молдовой и Румынией. На этот маршрут приходилась наибольшая доля ввозимых и вывозимых из Украины товаров с логистическими затратами, сопоставимыми с маршрутом в Чёрном море. Увеличение объёма трансграничных перевозок между Украиной и Молдовой через Рени сократит время ожидания на границах и увеличит привлекательность этого маршрута», – отметила еврокомиссар по транспорту Адина Велян.

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года Украина и Молдова достигли договорённости по синхронизации электронной очереди на границе, что позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию.

Фото: Минвосстановления/Facebook

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