Юридическо-гидрографическая проблема: в устье Дуная появились два острова

В устье Дуная, рядом с городом Килия Одесской области, сформировались два новых острова по причине природных русловых процессов.

Образование участков суши в русле реки станут предметом рассмотрения Смешанной украинско-румынской пограничной комиссии по подготовке проектов документов демаркации госграницы, — сообщает пресс-служба ГУ «Госгидрография».

«Два новых острова, которые образовались в районе 76-78 километров Килийского устья Дуная, обнаружили специалисты гидрографического отдела Управления навигации и гидрографии ГУ «Госгидрография». Вероятная причина образования — природные русловые процессы, существенно влияющие на формирование рельефа дна Дуная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты обнаружили новые острова после анализа материалов гидрографических работ и наблюдений на местности, выполненных Дунайским участком ВНО ФГУ «Одесский район Госгидрографии», и данных дистанционного зондирования земли (космической съёмки) украинского участка Дуная.

Острова появились в устье реки со стороны Румынии по отношению к навигационному фарватеру Дуная. Поскольку на этом участке реки проходит госграница между Украиной и Румынией, о вновь образованных участках суши сообщили в Администрацию Государственной пограничной службы Украины.

По материалам гидрографических съёмок также выявлены навигационные опасности: в районе 51 мили р. Дунай — отмель с глубинами над ней от 2 до 0,8 м; в районе 83 км Килийского устья р. Дунай — участок с глубинами над ним от 2 до 0,2 м.

Об этом будут проинформированы судоводители речных теплоходов через Прибрежные предупреждения, а ФГУ «Укрморкартография» подготовит соответствующую корректуру в речной навигационной карте №3504 «Навигационная речная карта реки Дунай от порта Рени до устья».

Как сообщала Одесса News, с апреля 2021 года после почти двухлетнего перерыва возобновились круизные туристские маршруты с порта «Измаил» Одесской области в Румынию.

Фото: Госгидрография

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod