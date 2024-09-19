Президент Румынии инициировал создание учебного центра для украинских морпехов

Президент Румынии Клаус Иоганнис в среду обратился в парламент с просьбой одобрить создание профильного учебного центра на румынской территории для подготовки украинских морских пехотинцев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euractiv.

В письме к парламенту Иоганнис отметил, что последние события в войне России против Украины «подчеркнули необходимость интенсификации и диверсификации обучения украинских военных вооружённых сил».

Этот учебный центр будет помогать с подготовкой украинской морской пехоты в пределах имеющихся возможностей. Вклады международного сообщества помогут поддерживать работу центра, в то время как Великобритания обеспечит полное финансирование и плановую поддержку для его первоначального развития.

Центр будет работать в течение двух лет при условии предварительного одобрения. Румыния оставляет за собой право отказаться от обязательств во время учебного процесса или в конце согласованного периода.

Соответствующее предложение было сделано в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Как сообщала Одесса News, Нижняя палата парламента Румынии 3 сентября одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU

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